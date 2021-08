In Folge der Corona-Pandemie gibt es aktuell einen Mangel an Blutkonserven. In vielen Kliniken werden die Reserven knapp. Das Gesundheitsministerium ruft daher bundesweit zur Spende auf.

1 min 1 min 12.08.2021 12.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.08.2023 Video herunterladen