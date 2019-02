Nachrichten | heute - in Deutschland - Börsenrutsch: "Nur kleine Zacken"

Nachdem gestern an der Wallstreet die Aktien in den Keller gerauscht sind, sieht man auch im DAX das deutliche Minus. Aber die Grunddaten der Wirtschaft sind gut und die Börse wird wieder in ruhiges Fahrwasser kommen, so Reinhard Schlieker.