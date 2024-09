Brandenburg: Endspurt vor der Landtagswahl

von Nicole Frölich 20.09.2024 | 14:00 |

Landtagswahl am 22. September: Es könnte ein Kopf an Kopf Rennen zwischen AfD und SPD werden. Verliert die SPD erstmals seit 1990 ihre führende Position in Brandenburg? Das ZDF Politbarometer zeigt die aktuellen Trends.