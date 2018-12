Nachrichten | heute - in Deutschland - Brandschutz: Dämmung an Hochhäusern muss weg

Verkleidungen in und an Hochhäusern dürfen nicht brennbar sein. Aus diesem Grund werden gerade in Nürnberg fünf Hochhäuser zwangssaniert. Doch wer zahlt das Ganze? Die Wohnungseigentümer sind empört und wollen klagen.