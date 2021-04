Brennpunkt Pflegeheime

Mittlerweile sind die meisten Bewohner und Pflegekräfte in Pflegeheimen geimpft. Doch die drastischen Personalprobleme in der Pflege sind sogar noch größer geworden. In einem Altenheim in NRW kümmern sich 5 Pflegende um 36 Menschen.

