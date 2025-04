BSW Thüringen vor Führungswechsel

von Melanie Haack 25.04.2025 | 14:00 |

Zwischen dem BSW im Bund und in Thüringen herrscht Unruhe. Sarah Wagenknecht drängt auf einen Führungswechsel an der Spitze der Landespartei. Katja Wolf geht damit in eine Kampfkandidatur.