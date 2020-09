Bundeswehr holt Deutsche zurück

Am Freitagvormittag startete eine deutsche Evakuierungsmaschine nach Wuhan in China, um etwa 100 Deutsche auszufliegen. Von den Personen sei niemand mit dem Coronavirus infiziert. Trotzdem werden sie zwei Wochen in Quarantäne bleiben.

