Bunkerplan für Deutschland

von Alexander Schwinning 15.01.2025 | 14:00 |

Derzeit gibt es in Deutschland noch knapp 580 Bunker, die Schutz für 480.000 Menschen bieten. Um die gesamte Bevölkerung im Ernstfall unterbringen zu können, müssen also Alternativen her, wie zum Beispiel U-Bahnhöfe.