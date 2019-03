Nachrichten | heute - in Deutschland - Café statt Leichenhalle

In Berlin werden 40 Prozent der etwa 200 Friedhöfe nicht mehr für Beisetzungen benötigt. Statt in Särgen lassen sich immer mehr Menschen in Urnen bestatten, das ist günstiger und spart Platz. Und so werden leere Flächen auf Friedhöfen jetzt umgenutzt.