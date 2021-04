CaFée mit Herz als sozialer Hafen

Die Studentenpoliklinik in Hamburg kümmert sich um Patienten ohne Krankenversicherung. Medizinstudenten bieten kostenlose Sprechstunden an und helfen mit Medikamenten und Verbandsmaterial. Besonders in der Pandemie hat die Nachfrage zugenommen.

