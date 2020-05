Camping in Corona-Zeiten

Der Sommer-Urlaub auf dem Campingplatz ist in Corona-Zeiten beliebter denn je. Auf dem Campingpark Wisseler See am Niederrhein ist die Nachfrage nach Dauerstellplätzen groß. Auch Kurzurlauber darf der Betreiber wieder auf den Platz lassen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 15.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.05.2021