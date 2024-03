Cannabis-Legalisierung vor dem Aus

von Dorthe Ferber 18.03.2024 | 14:00 |

Am 1. April soll das Cannabis-Gesetz in Kraft treten, nun sieht Gesundheitsminister Lauterbach das Vorhaben bedroht. Bei den Ländern ist das Gesetz stark in die Kritik geraten, größter Streitpunkt ist die Amnestieregel.