Clan-Chef zurück in Deutschland

Im Juli 2019 wurde Ibrahim Miri in den Libanon abgeschoben, nun ist der Chef des libanesischen Miri-Clans illegal zurück in Bremen und hat beim BAMF einen Antrag auf Asyl gestellt. Der Clan-Chef wurde festgenommen und sitzt nun in Abschiebungshaft.

