Corona-Auflagen für Gütersloh gekippt

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat am Montag per Eilbeschluss den Corona-Lockdown im Kreis Gütersloh vorläufig außer Vollzug gesetzt. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im gesamten Kreis Gütersloh sei unverhältnismäßig.

