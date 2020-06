Corona-Ausbruch in Dönerproduktion

In einer Dönerproduktion in Moers steigt die Zahl der Corona-Infizierten an. Der Kreis Wesel gab bekannt, dass 82 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 250 Menschen stehen unter Quarantäne.

