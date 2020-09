Die Zahl der Infizierten in Deutschland steigt weiter an. Fieberambulanzen, Drive-In-Teststraßen – alles Versuche, um eine Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland zumindest zu verlangsamen.

something 4 min something 11.03.2020 Video verfügbar bis 11.03.2021 Video herunterladen