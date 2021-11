Corona-Lage in Bayern

Ministerpräsident Markus Söder kündigte heute in einer Pressekonferenz eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Bayern an. 16 der 25 Inzidenz-Hochburgen Deutschlands liegen in dem Bundesland.

