Corona-Tests als Prävention

Gesundheitsminister Spahn will die Grundlage schaffen für mehr präventive Corona-Tests in Krankenhäusern und Pflegheimen. So sollen künftig auch symptomfreie Personen getestet werden, die in engem Kontakt zu Infizierten aus dem Pflegebereich stehen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 22.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.05.2021