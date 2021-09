Da geht was Deutschland

Wohnen am Wasser kann teuer sein. Eine Wohnbau-Gesellschaft will das ändern. 2.500 Wohnungen direkt an der Berliner Havel sind zum erschwinglichen Preis anzumieten. Ein soziales Förderprogramm macht es möglich.

