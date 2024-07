Das bringt Tag drei in Paris

von Udo Harnach 29.07.2024 | 14:00 |

Am dritten Olympia-Tag in Paris hoffen die deutschen Athleten erneut auf Medaillen. Ob die morgen startenden Triathlon-Wettbewerbe in der Seine stattfinden können, bleibt wegen schlechter Wasserqualität noch fraglich.