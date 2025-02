Das TV- Duell Scholz gegen Merz

von Henriette de Maizière 10.02.2025 | 14:00 |

Für Kanzler Scholz war das TV-Duell entscheidend, da CDU-Kandidat Merz in den Umfragen deutlich führt. In der überwiegend respektvoll geführten Debatte bestanden die größten Unterschiede in der Wirtschafts- und Sozialpolitik.