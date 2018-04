Nachrichten | heute - in Deutschland - Debatte um Ferkel-Kastration

Damit das Fleisch von Ebern nicht unangenehm riecht, werden die Ferkel kurz nach ihrer Geburt kastriert. Und das, wie überall in der EU, ohne Betäubung. Ab 2019 ist das in Deutschland verboten. Doch was dann? Vollnarkose, örtliche Betäubung oder Impfung?