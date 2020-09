Demos gegen Datteln 4

Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ und der BUND demonstrieren heute auf dem Neumarkt in Datteln gegen die Inbetriebnahme von Datteln 4. Denn trotz des beschlossenen Kohleausstiegs darf das neue Steinkohlekraftwerk in Datteln ans Netz gehen.

something 2 min something 24.01.2020 Video verfügbar bis 24.01.2021 Video herunterladen