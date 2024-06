Der beste Park Deutschlands

von Annette Yang 27.06.2024 | 14:00 |

Der bestbewertete Park Deutschlands liegt, laut einem Vergleichsportal, in Hamburg. Planten un Blomen belegte Platz 1 von insgesamt 1760 bewerteten Parks. Wir schauen, was den Hamburger Park so besonders macht.