Deutsch-französische Grenzgänger

Im deutsch-französischen Grenzgebiet wird seit fünf Jahren eine bi-nationale Ausbildung praktiziert. Das heißt: Die Azubis besuchen in Frankreich die Schule, arbeiten aber in Deutschland. Doch bei der Anerkennung der Diplome stößt das System an Grenzen.