Deutscher Pflegetag in Berlin

Wartelisten in der Langzeitpflege, Personalmangel und Ausnahmesituation Corona sind einige der Themen des Deutschen Pflegetags in Berlin. Zum ersten Mal in seiner Geschichte findet das Treffen von Experten aus Politik und Gesundheit online statt.

2 min 2 min 11.11.2020 11.11.2020 Video verfügbar bis 11.11.2021 Video herunterladen