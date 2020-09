Deutsches Museum wird saniert

Schon mehrmals stand die Sanierung des Deutschen Museums in München in der Kritik. Der Endtermin wurde von 2025 auf 2028 verschoben und die Kosten steigen auf 745 Millionen Euro. Unter anderem erschweren Mängel an der Bausubstanz den Sanierungsprozess.

something 1 min something 23.09.2020 Video verfügbar bis 23.09.2021 Video herunterladen