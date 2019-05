Nachrichten | heute - in Deutschland - Deutschland feiert 70 Jahre Grundgesetz

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz in Bonn unterzeichnet. Mit der Wiedervereinigung wurde es die Verfassung für ganz Deutschland. Heute wird an geschichtsträchtigen Orten der 70. Geburtstag gefeiert, auch in der Frankfurter Paulskirche.