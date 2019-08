Deutschlands jüngste Abgeordnete

Aminata Touré kam in einem Flüchtlingsheim in Schleswig-Holstein zur Welt. Als jüngste Landtags-Abgeordnete gestartet, wurde sie heute sogar an die Spitze des Parlaments gewählt.

