Deutschlands jüngster Bürgermeister

von Anna Buchschwenter 17.01.2025 | 14:00 |

Mit 23 Jahren ein Amt übernehmen, um zu verhindern, dass es die AfD erhält. Patrick Albrecht, ein parteiloser Student, ist seit 6 Monaten Bürgermeister in Gößnitz. Was motiviert ihn, weshalb macht er das und was kann er ändern?