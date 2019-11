Die fünfte Jahreszeit hat begonnen

Pünktlich am 11.11. seit 11.11. Uhr sind sie wieder los – die Narren und Jecken. Bei den Mainzer Fastnachtern wird heute das närrische Grundgesetz verkündet, in Düsseldorf ist der Obernarr Hoppeditz erwacht und in Köln regiert ein neues Dreigestirn.

Beitragslänge: 2 min Datum: 11.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.11.2020