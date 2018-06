Nachrichten | heute - in Deutschland - Die Fußball-WM beginnt!

Heute Nachmittag beginnt in Russland die Weltmeisterschaft. 64 Spiele in vier Wochen! Für die DFB-Elf geht’s am Sonntag gegen Mexiko los. Und die Stimmung in und um Moskau nimmt langsam Fahrt auf. Mögen die Spiele beginnen!