Tischlermeister Jens Hertel ist einer der letzten Muldenhauer in Deutschland. Schon viele hundert Backmollen hat er hergestellt – so werden in Thüringen die Teiggefäße aus Holz genannt. Jetzt will er die größte Backmolle der Welt schnitzen.

