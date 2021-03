Die Grünen bleiben vorne

Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg halten sich die Grünen weiterhin an der Spitze der Parteien. Das ergab das aktuelle Politbarometer. Die CDU folgt auf Platz zwei, AfD und FDP gleichauf an dritter Stelle.

