Digitale Hilfe gegen Demenz

Per Fingerdruck Spiele, Fotos, Lieder oder Filmausschnitte aufrufen: Mit dem Tablet-Tisch können Demenzkranke wieder einen Weg in Erinnerungen finden. Der Tisch ist eine Idee aus Holland und wird jetzt auch vermehrt in deutschen Altenheimen eingesetzt.