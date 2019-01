Nachrichten | heute - in Deutschland - Digitalisierung an Schulen

Zuhause sind Jugendliche digital unterwegs, doch in der Schule sind Bücher immer noch Standard. Um aufzuholen braucht es moderne Technik und neue didaktische Ansätze. Ein Blick in die Schule der Zukunft bietet derzeit die Learntech-Messe in Karlsruhe.