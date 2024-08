Diskussion um Ukraine-Hilfe

von Bernd Benthin 19.08.2024 | 14:00 |

Die Ampel-Koalition will in ihrem neuen Haushaltsplan die Ukraine-Hilfen deckeln. Das trifft jedoch auf Kritik, denn es sei ein Sicherheitsinteresse die Ukraine zu unterstützen, so CDU-Politiker Kiesewetter.