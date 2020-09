DJ auf Beerdigungen

Theo Fitsos ist DJ in Düsseldorf und spielt auf Friedhöfen, statt in Clubs aufzulegen. Vor einigen Wochen wendete er sich an ein Bestattungsunternehmen und das bietet nun DJ-Musik bei Trauerfeiern und Beisetzungen an.

