Gerade in dünn besiedelten Gebieten nimmt der Rettungsweg viel Zeit in Anspruch. Die Uni Greifswald testet nun Drohnen, die Defibrillatoren zu Ersthelfern fliegen, um so Patienten in Akutfällen zu versorgen. Ein Transportmethode, die die Überlebenschanc...

