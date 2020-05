An kaum einem anderen Ort in Deutschland, ist Europa so fassbar wie in der Doppelstadt Frankfurt(Oder) und dem polnischen Słubice. Seit Wochen sind aber auch hier die Grenzen dicht und die Stadt ist wieder geteilt.

Beitragslänge: 1 min Datum: 11.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.05.2021