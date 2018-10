Nachrichten | heute - in Deutschland - Endspurt bei der Landtagswahl in Bayern

Am Sonntag wird in Bayern der Landtag neu gewählt. Die Spitzenkandidaten befinden sich in der letzten Phase des Wahlkampfs. Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer liegt die CSU bei 34 Prozent und würde damit ihre absolute Mehrheit verlieren.