Eigeninitiative zur Schulrenovierung

von Petra Neubauer 12.11.2024 | 14:00 |

Das Treppenhaus einsturzgefährdet, die Toiletten alt und schmuddelig. Das ist Alltag in der Ulrich-Förderschule in Augsburg. Jetzt haben Lehrer und Eltern die Renovierung selbst in die Hand genommen.