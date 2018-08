Nachrichten | heute - in Deutschland - Ein Haus kämpft gegen Mieterhöhung

Immer häufiger werden Modernisierungen vorgenommen, um die Mieten bewusst in die Höhe zu treiben und so viel Geld zu verdienen. Doch was ist mit den Mietern? Ein Beispiel aus Berlin zeigt, wie Mieter nach einer Sanierung um ihr Zuhause kämpfen.