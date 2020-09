Ein Jahr nach rechtem Terror in Halle

In der Synagoge in Halle wurde am Montag der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur gefeiert. Heute gedenken dort Gemeindemitglieder und wenige Gäste dem Anschlag, bei dem vor einem Jahr zwei Menschen getötet wurden. Der Täter steht seit Juli vor Gericht.

