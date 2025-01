Einbau des neuen Schleusentors

von Christopher Heinze und Chiara Raber 24.01.2025 | 14:00 |

Die neuen Tore für die Schleuse in Müden sind in dem Moselort angekommen und mittlerweile eingebaut. In den kommenden Tagen soll damit wieder regulärer Schiffbetrieb möglich sein.