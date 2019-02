Nachrichten | heute - in Deutschland - Einblicke in Berliner Wohnzimmer

Was ist Heimat? Was ist Nachbarschaft? Fragen, die 140 Anwohnern rund um den Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin gestellt wurden. Entstanden ist daraus eine Doku-Serie, die jetzt dem Berlinale-Publikum gezeigt wird – in den Wohnzimmern der Protagonisten.