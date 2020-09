Einheitsfeiern in Corona-Zeiten

In diesem Jahr richtet Brandenburg die Feierlichkeiten für den Tag der Deutschen Einheit aus. Wegen des Coronavirus gibt es diesmal keine große Feier an einem Tag, sondern passend zum 30. Jubiläum 30 Feiern an 30 Tagen auf 30 Plätzen verteilt.

