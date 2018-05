Nachrichten | heute - in Deutschland - Einigkeit beim Thema Bildung

Union und SPD haben in den Koalitionsverhandlungen eine Einigung in der Bildungspolitik erzielt. Dafür sollen in dieser Legislaturperiode insgesamt sechs Milliarden Euro in Schulen, Hochschulen und für die Meister-Ausbildung fließen.