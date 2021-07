In Rheinland-Pfalz hat die Flut mehr als 50 Tote gefordert. In vielen Städten sind Menschen noch immer in ihren Häusern eingeschlossen. Die Trinkwasser- und Stromversorgung ist vielerorts kritisch.

