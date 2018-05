Nachrichten | heute - in Deutschland - Ellwangen: Polizei stürmt Flüchtlingsheim

Drei Tage nach der gescheiterten Abschiebung eines Togolesen, hat die Polizei den 23-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen festgenommen. Am Montag hatten 150 Bewohner dessen Festnahme verhindert.